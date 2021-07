La Grand-CombeLa Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-Combe Gard, La Grand-Combe Cirque Pardi – Low Cost Paradise La Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-CombeLa Grand-Combe Catégories d’évènement: Gard

La Grand-Combe Gard Espace chapiteau de la Berline La Grand-Combe Gard 12 La Grand-Combe Un hommage à la fragilité. Un cri de joie brisé par la fatigue. Armés de beauté et en réclament justice, Low Cost Paradise nous montre la poésie du réel. Les coulisses de la vie et du spectacle. A moins que ce ne soit l’inverse.Les artistes, constructeurs et éclairagistes, tous venus des quatre coins du monde, proposent un univers osé, entre produits chimiques, plastique et café… Dates de Représentation : Lundi 19 juillet à 20h30.Mardi 20 juillet à 20h30.Jeudi 22 juillet à 20h30.Vendredi 23 juillet à 20h30. Le site est ouvert à 19h00. RESERVATION ICI reservation.cirquepardi@gmail.com https://cirquepardi.festik.net/ dernière mise à jour : 2021-07-05 par

