Le cirque fait rêver petits et grands, la compagnie Cirque Pardi nous propose de venir rêver et explorer cet univers avec eux !Un hommage à la fragilité. Un cri de joie brisé par la fatigue. Armés de beauté et en réclament justice, Low Cost Paradise nous montre la poésie du réel. Les coulisses de la vie et du spectacle. A moins que ce ne soit l’inverse.Les artistes, constructeurs et éclairagistes, tous venus des quatre coins du monde, proposent un univers osé, entre produits chimiques, plastique et café…Dates de Représentation : Lundi 19 juillet à 20h30.Mardi 20 juillet à 20h30.Jeudi 22 juillet à 20h30.Vendredi 23 juillet à 20h30. Le site ouvre ses portes au public 1h30 avant le spectacle, donc à 19h00. Vous trouverez sur place : billetterie, buvette et snack.Attention la CB n’est pas acceptée, liquide uniquement.* Infos pratiques:- Rendez-vous les 19, 20, 22 et 23 juillet à 20h30- Lieu : Espace chapiteau de la Berline à Champclauson, La Grand-Combe- Tarifs : 12.8 euros tarif plein, 10.80 tarif réduit (13-18 ans, chômeurs, RSA, étudiants et AAH), 4-12 ans 8.8 et gratuit pour les moins de 4 ans- Réservation par email à reservation.cirquepardi@gmail.com

reservation.cirquepardi@gmail.com https://cirquepardi.festik.net/low-cost-paradise/24

