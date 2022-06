Cirque par l’école « Le nez dans les étoiles » de Bourges

Cirque par l’école « Le nez dans les étoiles » de Bourges, 16 juillet 2022, . Cirque par l’école « Le nez dans les étoiles » de Bourges

2022-07-16 – 2022-07-16 Il est possible de réserver. Le chapiteau peut accueillir jusqu’à 200 personnes. L’école de cirque de Bourges baptisée « le Nez dans les Etoiles », vous propose deux représentation sous chapiteau à Levet : jonglage, acrobatie, voltige et équilibre. Assistez à des prouesses artistiques et spectaculaires. +33 6 83 39 17 87 Il est possible de réserver. Le chapiteau peut accueillir jusqu’à 200 personnes. Ecole de cirque de Bourges dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville