CIRQUE | PANDAX Verdun, 8 octobre 2021

CIRQUE | PANDAX 2021-10-08 20:30:00 – 2021-10-09 Base de loisirs du pré l’évêque Allée du pré l’évêque

Verdun Meuse

13 EUR

CIRQUE SOUS CHAPITEAU

« C’est l’histoire de cinq frères qui se connaissent déjà… Mais qui se rencontrent pour la première fois ! Dans une Fiat Panda… Nous sommes des hommes non ? Alors parlons- en, avec humour, risques et dérision. Dans ce nouveau projet, le Cirque la Compagnie a décidé d’écrire et de mettre en scène un récit. Comment mettre en piste une histoire avec des corps sans texte, et du cirque ? Comment faire naître des personnages singuliers et les mettre ensemble ? Comment mettre notre technique au service de la dramaturgie ? … Dans un esprit tragi-comique, nous voulons raconter l’histoire d’une famille, questionner des thèmes comme la fraternité, l’entraide, la mixité sociale… Mais aussi, comme pourrait le faire Beckett par l’absurde, aborder carrément des questions comme l’amour, la solitude, la mort, ou ceci, ou cela, et puis tout ça… Le spectacle sera co-mis en scène. Cela peut paraître étrange mais c’est simple. Nous sommes avant tout un Cirque, avec une vision de la vie, de la scène et de ce qu’il s’y passe. Nous tenons tous les cinq à garder un regard sur la création de ce spectacle. Nous voulons que chacun d’entre nous puisse donner son plein potentiel, mais aussi influencer les choix artistiques pour permettre au spectacle d’évoluer et de grandir. Pandax n’appartiendra pas à un individu mais à une entité qui nous réunit tous : le Cirque la Compagnie. » Cirque la Compagnie

acrobates : Zackary Arnaud ; Baptiste Clerc ; Boris Fodella ; Charlie Mach ; Nicolas Provot

musiciennes : Seraina De Block ; Ondine Cantineau ; Astrid Creve

co-mise en scène : Nicole Lagarde ; Cirque la compagnie

dramaturge : Nicole Lagarde

lumière : Clément Fodella

régie : Nancy Drolet

sons : Marjolaine Carme

costume : Clarisse Baudinière

scénographie : Antoine Mach

accessoires : Julie Duverneuil

coach acrobatique : André St Jean

production : Sébastien Lhommeau

production : CIRQUE LA COMPAGNIE

© cirque la compagnie

