Cirque ou Presque 2024 Château des Pères Piré-sur-Seiche, vendredi 7 juin 2024.

Cirque ou Presque 2024 Château des Pères Piré-sur-Seiche 7 – 9 juin

Début : 2024-06-07 18:00

Fin : 2024-06-09 23:59

Rendez-vous pour 3 jours de folie circassienne au Château des Pères. Sous chapiteaux ou en plein air, spectacles de cirque contemporain, concerts, animations, bien-être, etc. pour tous les publics !

Le festival Cirque ou Presque, c’est trois jours de folie circassienne et musicale !

Voyage hors-du-temps, entre folie douce et furieuse plongée poétique dans les arts circassiens mais aussi musicaux, plastiques et du bien-être, le festival Cirque ou presque vous invite du 7 au 9 juin 2024 dans le cadre verdoyant du Château des Pères (Piré-Chancé, 35) à voir spectacles sous chapiteau ou en plein air, concerts et DJ sets, entresorts et autres joyeusetés, forêt Zen…

Avec Cirque la Compagnie, Compagnie 3 X Rien, Compagnie Si Seulement, cabaret tremplin des écoles de cirque européennes de l’école de cirque janzéenne Vents de Cirque, Collectif sous le Manteau, Compagnie Hors Surface, Compagnie Wise Fools, Zirkus Morsa, Compagnie Kadavresky, Compagnie C’hoari, The Forroscopic’s, C’est Qui Paulette, Björn Gottschall, Les Frères Mandals, Malouve, La fête foraine des Glingués de la famille Walili, l’espace ludo-biblio, la forêt Zen, des ateliers avec Vents de cirque…

Déambulez entre spectacles, œuvres d’art et moments de fête collective !

Château des Pères Domaine du Château des Pères Piré-sur-Seiche 35150 Ille-et-Vilaine