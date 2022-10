Cirque / Musique du monde : Derviche, 26 janvier 2023, .

Cirque / Musique du monde : Derviche



2023-01-26 – 2023-01-26

18 18 EUR

En 2010, Bab Assalam donnait son dernier concert en Syrie à la citadelle d’Alep aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs. C’était une fête. Puis, vint la guerre et l’exil. Aujourd’hui, Bab Assalam réinvente, en compagnie du spécialiste du cerceau Sylvain Julien, le mythe des derviches tourneurs. Dans ce concert « tourné », la transe soufie devient une poésie… circassienne avec Sylvain Julien, à la fois jongleur, manipulateur d’objets plus ou moins improbables, danseur et magicien. À ses côtés, cohabitent les voix des deux musiciens syriens, entourés des ouds et des percussions, avec les sonorités contemporaines de la clarinette basse et de l’électro. Cette rencontre entre Orient et Occident, entre morceaux traditionnels réorchestrés et compositions est une ode à l’amour, une longue transe envoûtante, belle à pleurer.Pour en savoir plus et réserver

dernière mise à jour : 2022-10-17 par