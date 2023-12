Sortie loisirs :Cirque mondial Latino Circus Cirque Mondial Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Sortie loisirs :Cirque mondial Latino Circus Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Cirque Mondial Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Début : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T21:30:00+01:00

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Dimanche 14 janvier 2024, sortie Cirque mondial Latino Circus en après-midi sur réservation

Tarif 1

Venez rire et découvrir le premier cirque traditionnel ! Des artistes d’exception, des acrobates, des funambules, des trapézistes volants, des clowns, des jongleurs qui vous feront vivre une expérience unique sous le grand chapiteau authentique. Au programme : clowns, acrobates, magiciens, performeurs, avec une sélection d’artistes internationaux de renommés..

Une très belle soirée pendant les Fêtes hivernales, pleine de joie à partager ensemble entre amis et copains.

Cirque Mondial Pelouse de Reuilly, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Val-de-Marne Île-de-France

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

©Cirque