Cirque mondial : 100% humain Parc des expositions de Caen, 11 février 2023, Caen .

Cirque mondial : 100% humain

3 Rue Joseph Philippon Parc des expositions de Caen Caen Calvados

2023-02-11 – 2023-02-26

Parc des expositions de Caen 3 Rue Joseph Philippon

Caen

Calvados

Le parc des expositions de Caen accueille un cirque avec un spectacle 100% humain.

Sous le grand chapiteau venez applaudir une sélection d’artistes internationaux renommés et de jeunes talents pour un moment riche en émotion et convivialité !

L’exploit, la performance athlétique, la magie, le rire et l’audace seront les maîtres mots de cette expérience unique dans l’univers coloré du Cirque.

Programme complet et billetterie sur le site du cirque.

https://www.cirque-mondial.com/

