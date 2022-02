Cirque miniature « Minimal circus » Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec Finistère Plabennec « Le cirque est un bout de monde, où chacun y fait le sien. »

Rémy Donnadieu Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bienvenue au Cirque Minimal.

Venez rencontrer Massimo Minimal, le Monsieur Loyal de ce cirque miniature et son musicien bruiteur nommé Silence. Venez découvrir des numéros hors du commun :

des acrobaties spectaculaires, des animaux féroces, des personnages extravagants et même quelques bêtes de foire !

Le Cirque Minimal, ce sont des numéros traditionnels du cirque d’autre fois joués avec des marionnettes à gaine chinoise

