Cirque métaphysique : L’Absolu Le Havre, 10 mai 2022, Le Havre.

Cirque métaphysique : L’Absolu Le Havre

2022-05-10 20:30:00 – 2022-05-10

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Les Choses de Rien / Boris Gibé

Atteindre ce que nous ne voulons pas connaître

Voilà une expérience de spectateur singulière. Pour y participer, il vous faudra pénétrer à l’intérieur du silo imaginé par Boris Gibé, dressé tel un chapiteau métallique. Vous devrez alors prendre place sur l’un des petits strapontins intégrés dans les escaliers en spirale de la structure.

La suite se déroule à l’intérieur du cylindre, au cœur de ce vide qui vous sépare de l’artiste circassien.

Utilisant toute la richesse d’une chorégraphie qui se déploie au sol et dans les airs, se frottant aux éléments (quitte à se rapprocher dangereusement des limites du risque), plongeant dans différentes matières inquiétantes, Boris Gibé nous entraîne dans un univers sombre et métaphysique. En prise avec ses zones d’ombres et la part flamboyante de son être, il poursuit coûte que coûte sa quête d’absolu… inatteignable par nature. À travers les trois tableaux saisissants de cette incroyable expérience, il nous confronte au rien comme à l’infini, au vide autant qu’à la plénitude.

A partir de 14 ans – Spectacle comportant peu de paroles.

Durée : 1h10

Tarif : 24€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/labsolu

