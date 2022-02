Cirque : Mélodie Foraine Académie Internationale des Arts du Spectacle, 1 avril 2022, Versailles.

**Cirque : Mélodie Foraine** Par la Compagnie les Cueilleurs de silence Une roulotte, un petit cirque fatigué, Mario et Nina. Ces deux-là se rencontrent un jour lors d’une représentation dans le village natal de Nina. Mario fait son numéro de lancer de couteau, elle se porte volontaire. C’est au cœur qu’elle est touchée. Elle rêve d’être la star de la piste, pour lui, pas question qu’elle lui vole la vedette. Forain jusqu’au bord du chapeau, il se concentre sur son numéro. Elle, l’interrompt sans cesse dans ses répétitions. Elle veut tout, un enfant, une place dans le spectacle et une place dans son cœur. Au fur et à mesure des répétitions, les disputes s’enchainent et au creux des accalmies apparait la poésie. Avec Sandy Gayet et Rémy Parot VENDREDI 1ER AVRIL À 18H30 ET DIMANCHE 3 AVRIL À 18H Domaine des grands Chênes Durée : 1h15 À partir de 6 ans Tarif : 5 euros (jusqu’à 8 ans) / 10 euros Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Un spectacle familial qui réunit humour, poésie et prouesse de cirque

Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines



