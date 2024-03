CIRQUE MEDRANO MYSTERIUM Vandœuvre-lès-Nancy, samedi 16 mars 2024.

CIRQUE MEDRANO MYSTERIUM Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dimanche

Le Grand Cirque Medrano présente Mysterium, le Grimoire magique, c’est LE nouveau spectacle grandiose à ne pas manquer en 2024 !

Tous les ingrédients sont réunis pour proposer le meilleur du cirque et de la magie à travers un voyage féérique et fantastique inédit !

Un savant mélange de Cirque et de Magie pour une formule à succès !

Un véritable dépaysement au pays des rêves et des illusions attend les spectateurs qui découvriront des artistes des 4 coins du monde présentant des disciplines variées telles que la voltige, l’acrobatie, l’équilibre, la magie et les grandes illusions évidemment et bien d’autres surprises, sans oublier le clown présent pour nous guider dans cette destination onirique !

Une histoire extraordinaire, des artistes de talent, un spectacle inoubliable !Enfants

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Rue Catherine Opalinska

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@circaproductions.fr

L’événement CIRQUE MEDRANO MYSTERIUM Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-03-13 par DESTINATION NANCY