Cirque : Les Dodos Charleville-Mézières, 29 avril 2022, Charleville-Mézières.

Cirque : Les Dodos Charleville-Mézières

2022-04-29 – 2022-04-30

Charleville-Mézières Ardennes

21 21 EUR Parc des expositions Route de Prix Charleville-Mézières

On connaissait le dodo, ce gros oiseau de l’île Maurice, disparu au XVIIe siècle, qui était incapable de voler. On connaîtra désormais Les Dodos, cinq acrobates cascadeurs qui eux non plus ne peuvent pas voler mais ne semblent pas décidés à s’y résoudre. L’hostilité du monde extérieur les condamne à inventer frénétiquement de dérisoires mécanismes de survie. Main à main, voltige aérienne, acrobaties, anneaux chinois, rites absurdes, ils multiplient les apprentissages de tous les possibles et se jouent de leurs peurs et conflits avec un humour insolent. À leur disposition, des instruments, contrebasse, violon et guitares : certains pour jouer de la musique et d’autres destinés à des usages beaucoup moins conventionnels. Autant de variations sur cordes, sur corps, pour des mouvements acrobatiques et des cascades périlleuses.

+33 3 24 32 44 50 http://www.charleville-mezieres.fr/

