Cirque Le Roux – La Nuit du Cerf (Tournée) ESPACE CULTUREL RENE CASSIN-LA GARE, 7 février 2023, FONTENAY LE COMTE.

Cirque Le Roux – La Nuit du Cerf (Tournée) ESPACE CULTUREL RENE CASSIN-LA GARE. Un spectacle à la date du 2023-03-28 (2023-02-07 au ) 20:30. Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Après « The Elephant in the Room », Cirque Le Roux présente son second opus : « La Nuit du Cerf ». Cette création originale, inspirée de faits divers, mêle Nouvelle Vague française et mouvement Grindhouse américain des années 70. Une intrigue à la fois comique, étrange et déroutante. Miss Betty est morte…. Ses trois enfants se retrouvent dans la maison familiale située au bout d’un chemin en bord de forêt pour préparer la cérémonie des funérailles. Soudain dans un crissement de pneus un mystérieux étranger hirsute et hors de?lui débarque. De là tout bascule : la famille fraîchement réunie règle ses comptes,?se déchire, s’aime, s’empoigne, rit, s’esclaffe, pleure, danse, dérape … et les funérailles déraillent. Six personnages étonnants, charismatiques et drôles enchaînent équilibres, main à main, banquine, acrobaties et fil de fer alliant la prise de risque physique à la profondeur des émotions et l’humour. Un hommage au cinéma, au cirque actuel, à l’humanité dans toute sa drôlerie, ses maladresses et sa splendeur. Cirque Le Roux, La Nuit du Cerf Cirque Le Roux, La Nuit du Cerf

ESPACE CULTUREL RENE CASSIN-LA GARE FONTENAY LE COMTE 70 avenue de la gare Vendee

