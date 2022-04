Cirque : “Le Chant du Vertige” – Samedi 2 avril L’Escale, 2 avril 2022, Tournefeuille.

Cirque : “Le Chant du Vertige” – Samedi 2 avril

L’Escale, le samedi 2 avril à 20:30

**A partir de 8 ans** Le vertige c’est quand les certitudes s’échappent. C’est quand les repères se distordent… Et le vertige, c’est aujourd’hui ! Quand quelque chose cède sous nos pieds, tous les repères disparaissent brutalement. Le réel, soudain, nous glisse entre les doigts. Tout bascule. Une bascule où les possibles s’ouvrent à nous. Ce lieu du fragile, de l’incertain, du sensible. Mais il nous plaît de voir que les effondrements à l’œuvre portent, en creux, un élan de vie ! Quel est donc ce devenir en germe après une supposée destruction (biodiversité, structuration sociale, modèle de pensée…) ? Nous en constatons les traces, écoutons les empreintes. Que reste-t-il de visible et de sensible après le passage d’une catastrophe naturelle (ou le passage d’un corps sur un autre) ? Que reste-t-il de vivant ? Qu’est ce qui résonne émotionnellement après une rencontre ? Respirer. Accueillir. Laisser passer. Résilience salutaire. L’enjeu n’est plus seulement de réduire l’empreinte de l’homme sur terre, mais d’imaginer une manière singulière d’habiter les territoires pour, finalement, inventer un nouveau rapport poétique et sensible au(x) vivant(s). La compagnie Lapsus a été fondée en 2010. Après Six pieds sur terre(2011) et Boutelis (2016), elle poursuit avec Le chant du vertige (2021) sa déclinaison d’un cirque sensible, esthétique et engagé. Soucieuse d’affirmer une identité artistique sans pour autant s’ins-taller dans une zone de confort, elle s’engage dans ce projet avec trois de ses membres fondateurs, accompagnés de quatre nouveaux.elles artistes (dont une danseuse) et d’un nouveau metteur en scène. En conservant une direction artistique collégiale, la compagnie Lapsus réaffirme sa volonté d’inscrire la notion de collectif au cœur de son projet, tant dans les partis pris artistiques que dans son fonctionnement quotidien. _Retrouvez également Le chant du vertige au Théâtre Sorano_ Porteur, cerf-voliste Julien Amiot Voltigeur Jonathan Gagneux Jongleur Stéphane Fillion Danseuse Lucile Guin Jongleur Florent Lestage Porteur Valérian Moutier Voltigeuse Analía Vincent Metteur en scène Pierre Tallaron Créateur lumière, régisseur général Matthieu Sampic, Compositeur musical, graphiste Marek Hunhap, Avec la participation de Pierre Ducrozet Crédits photo Ian Grandjean [[http://www.cielapsus.com/2/](http://www.cielapsus.com/2/)](http://www.cielapsus.com/2/) **INFOS TARIFS : 15€ / TOURNEFEUILLE 13€ / *REDUIT 10€** *Tarif réduit : (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus).

Sur réservation

Par la compagnie Lapsus

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:00:00