CIRQUE | LA TABLE Verdun, 12 novembre 2021, Verdun.

« L’inspiration vient du livre de la psychologue américaine Robin Norwood « Ces femmes qui aiment trop ». Il s’agit de femmes qui recherchent pour leurs histoires d’amour un homme qui a besoin d’aide, qui est souvent soit alcoolique, soit addict aux drogues ou au jeu, soit violent… Ces femmes, à cause de leur passé, et souvent de ce qu’elles ont vécu pendant l’enfance, deviennent elles-mêmes accros à ces hommes et à la relation qui s’instaure entre eux. Elles en ont besoin pour se sentir vivantes et accomplies, alors qu’elles sont dans un processus d’autodestruction. Les personnages principaux de La Table sont « La Femme Qui Aime Trop » et « Monsieur Renard ». « La Femme Qui Aime Trop » est passionnée, lunatique, créative et acrobatique. Monsieur Renard (un renard empaillé !) représente l’homme égoïste et manipulateur, incapable d’aimer mais qui veut l’amour de « la femme » pour son propre confort. La Table est la description d’une lutte qui se déroule entre les murs de la maison, dans un environnement privé, caché du monde extérieur, avec des apparences aussi parfaites que fausses… Avec ironie et autodérision, je veux raconter cette lutte à travers du cirque, et montrer que la clé d’une relation saine commence par l’amour de soi-même. L’idée est d’éloigner ce qui nous fait souffrir, de refuser l’idée que l’on doive souffrir, notamment par amour. » Tiziana Prota

