Le Concert du Nouvel An d’Amiens Cirque Jules Verne d’Amiens Amiens Catégorie d’Évènement: Amiens Le Concert du Nouvel An d’Amiens Cirque Jules Verne d’Amiens Amiens, 7 janvier 2024 14:30, Amiens. Le Concert du Nouvel An d’Amiens Dimanche 7 janvier 2024, 15h30 Cirque Jules Verne d’Amiens Le 7 janvier 2024, le Cirque Jules Verne d’Amiens accueillera de nouveau les musiciens de l’HSP, entourés de musiciens professionnels issus des grands orchestres parisiens et régionaux, pour vous proposer le Concert du Nouvel An 2024. Pour diriger cet orchestre, Christophe Tamboise, chef de l’Harmonie Saint-Pierre, sera accompagné de Chloé Meyzie, directrice artistique et musicale de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne et du Labopéra Périgord-Dordogne. Comme l’année passée, vous aurez le plaisir d’entendre en lever de rideau les élèves de l’Harmonie du CRR d’Amiens sous la direction d’Hervé Winckels. Accompagnés des élèves de l’École de Cirque Cirqu’Onflexe, les musiciens vous feront valser de la France à l’Italie, danser avec les trolls norvégiens et chavirer sous le ciel argentin. Au programme : Charles GOUNOD, Gioachino ROSSINI, Edvard GRIEG, Derek BOURGEOIS, Astor PIAZZOLLA, John WILLIAMS… Toutes les informations sur la page : https://www.harmoniesaintpierre.com/nouvelan2024 Tarifs : Plein 15€ | Enfant (-12 ans) 7€

Ouverture des portes à 14h30

Réservations vivement conseillées Cirque Jules Verne d’Amiens Place Longueville , 80000 Amiens Amiens [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/harmonie-saint-pierre-d-amiens/evenements/concert-du-nouvel-an-2024 »}] [{« link »: « https://www.harmoniesaintpierre.com/nouvelan2024 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T15:30:00+01:00 – 2024-01-07T17:30:00+01:00

2024-01-07T15:30:00+01:00 – 2024-01-07T17:30:00+01:00 Détails Heure : 14:30 Catégorie d’Évènement: Amiens Autres Lieu Cirque Jules Verne d'Amiens Adresse Place Longueville , 80000 Amiens Ville Amiens Lieu Ville Cirque Jules Verne d'Amiens Amiens Latitude 49.88829 Longitude 2.295754 latitude longitude 49.88829;2.295754

Cirque Jules Verne d'Amiens Amiens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/