CIRQUE | JE SUIS CARMEN Verdun, 8 mars 2022, Verdun.

CIRQUE | JE SUIS CARMEN Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guérin Verdun

2022-03-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-11 Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guérin

Verdun Meuse Verdun

CIRQUE SOUS CHAPITEAU

D’après Mérimée et Bizet

« Carmen n’est pas une histoire d’amour. Si c’en était une, ce serait un simple fait divers : un homme aime une femme qui ne l’aime plus alors il la tue. Mais pourquoi, au dernier acte, Carmen fait-elle face ? Il lui suffirait de dénoncer José, ou seulement de rentrer dans l’arène avec les autres… Elle ne le fait pas. Elle ne veut pas être moins forte que José. Elle refuse de lâcher le moindre pouce de terrain. Fuir devant José pour rester en vie, ce serait être moins que lui. En restant, elle l’oblige à la tuer et ce faisant elle le condamne au même titre qu’il la condamne. Carmen n’est pas une histoire d’amour, c’est l’inépuisable histoire du pouvoir et de la liberté. Carmen nous fait nous poser la question terrible : jusqu’où serais-je prêt à aller pour défendre ma liberté ? Question simple, mais inépuisable parce que sans réponse. Tout le monde peut la comprendre et chacun se la pose à des moments de sa vie, des fois sans même l’avoir formulée. Carmen n’est pas une histoire d’amour, c’est l’histoire du courage, des courages… L’histoire d’une défaite : la force, l’élégance, le panache de perdre en beauté. Le petit chapiteau où se jouera Je suis Carmen (je le connais bien pour y jouer depuis 18 ans Le tour complet du coeur) est entièrement dédié à la rencontre, il a changé ma vie d’artiste : être parmi plutôt que devant. On chante, on fait du cirque tout près des gens. On est à quelque centimètres. » Gilles Cailleau

avec : Gilles Cailleau (écriture, scénographie et jeu)

Amanda Righetti (mât chinois)

Sophie Chabert (chant)

musique : Charles Bizet

Guillaume Cros

accessoires : Christophe Brot

costumes : Virginie Breger

lumière : Christophe Bruyas ; Philippe Germaneau

régie générale : Marjolaine Duplay ; Philippe Germaneau

administration : Pascale Baudin

diffusion : Anne-Laurence Loubignac

production : ATTENTION FRAGILE.

billetterie@transversales-verdun.com +33 3 29 86 10 10 https://transversales-verdun.com/

© 22012021-Cie Attention Fragile © Charlotte Parmentier-05 réduit

Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guérin Verdun

dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT GRAND VERDUN