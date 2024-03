Cirque & Jazz en cavale Jardin Public Sainte-Foy-la-Grande, vendredi 5 avril 2024.

Cirque & Jazz en cavale Jardin Public Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Un préalable à Cirque & Jazz aux Ecuries, Deux Rendez-Vous à Ste Foy la Grande !

1 ::: Jardin Public de Ste Foy la Grande le 5 avril à 19h15

2 ::: Place de la Mairie de Ste Foy la Grande, Concert par le Big Band de l’Atelier 104 pendant le Marché

VENDREDI 5 AVRIL JARDIN PUBLIC

SPECTACLE « Cloches » par la COMPAGNIE BOUGRELAS

Parce que Noël c’est toute l’année, Pascal et Florence, musiciens émérites du conservatoire en section percussions présentent un concert de cloches chants traditionnels (Mon beau sapin…), standards populaires (Mariah Carey), incongrus (ACDC). Laissez vous surprendre et redécouvrez avec humour, décalage et pain d’épices la cloche musicale trop souvent relégué au second plan.

CONCERT par le duo Pop Folk OH ! MADRID

Buvette sur place

SAMEDI 6 AVRIL PLACE DE LA MAIRIE

Concert par le Big Band Jazz de l’Atelier 104 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:15:00

fin : 2024-04-05

Jardin Public Allée Jean-Raymond Guyon

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Cirque & Jazz en cavale Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-03-22 par OT du Pays Foyen