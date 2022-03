Cirque : Instante / Lontano Le Havre, 27 mars 2022, Le Havre.

Cirque : Instante / Lontano Le Havre

2022-03-27 – 2022-03-27

Le Havre Seine-Maritime

Compagnie 7BIS

Partageant une forte passion pour la roue Cyr, la recherche et la déformation de l’agrès, Juan et Marica proposent deux soli réunis en un diptyque.

Instante, le solo qu’exécute Juan Ignacio Tula, interroge la simplicité du mouvement giratoire et répétitif de la roue Cyr et par là le temps et l’infini. Il explore diverses possibilités à l’intérieur de la roue, en contrepoids ou dans un échange de forces entre la roue de 15 kg et son corps, dans un mélange de hula-hoop et de mouvements en spirale.

Dans Lontano, Marica Marinoni s’empare à sa façon de l’agrès, en jouant notamment du mouvement cyclique pour questionner les notions de limite, d’altération dans la répétition, de résilience. Les deux pièces se répondent et se prolongent en mettant en scène des corps engagés et encerclés dans une danse hypnotique.

Ce spectacle utilise des lumières stroboscopiques.

Date : le dimanche 27 mars à 15h – A partir de 7 ans (en famille).

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h

Tarif : 20€

Le Havre

