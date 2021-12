Luxey Luxey Landes, Luxey Cirque Inextrémiste Luxey Luxey Catégories d’évènement: Landes

Luxey

Cirque Inextrémiste Luxey, 13 février 2022, Luxey. Cirque Inextrémiste Salle de spectacles « Les Cigales » 273 rue des écoles Luxey

2022-02-13 15:00:00 – 2022-02-13 16:30:00 Salle de spectacles « Les Cigales » 273 rue des écoles

Luxey Landes Luxey 12 12 EUR Le Cirque Inextrémiste défie les lois de l’apesanteur dans son spectacle « Extrémités ». Une histoire où chacun dépend de l’équilibre de l’autre, preuve que l’union fait la force. Perché à 2 mètres de hauteur, en équilibre sur une planche reposant elle-même sur deux bouteilles de gaz empilées, le Cirque inextrémiste démontre de l’importance de la cohésion au sein des relations avec autrui. Reliés chacun par leurs extrémités, comme l’indique le nom du spectacle, la chute de l’un entraine celle des autres. Confiance et solidarité sont les maitres mots de cette représentation suspendue dans les airs.

Un moment de poésie accrobatique, qui replace au centre de la représentation, les relations humaines. Dans leur représentation "Extrémités", le Cirque veille à raconter une histoire humaine où chacun dépend de l'autre. Si l'un faiblit alors tout le monde tombe. L'équilibre parfait dépend de la cohésion et de la solidarité qui règne entre chacun. Quoi de mieux que vérifier cette théorie à 2 mètres ? +33 5 58 08 05 14

Un moment de poésie accrobatique, qui replace au centre de la représentation, les relations humaines. Bernadette Fink

Salle de spectacles « Les Cigales » 273 rue des écoles Luxey

dernière mise à jour : 2021-12-20

