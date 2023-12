NOEL AU CIRQUE IMAGINE – NOEL AU CIRQUE IMAGINE – Saison 23-24 CIRQUE IMAGINE Vaulx En Velin, 30 décembre 2023, Vaulx En Velin.

NOEL AU CIRQUE IMAGINE – 2023-2024Un show haut en couleurs attend petits et grands : acrobates renversants, artistes aériens,jongleurs, numéros humoristiques, chorégraphies rythmées et bien d’autres surprises vousattendent sous le Grand Chapiteau du Cirque Imagine !Conçu comme un véritable conte de Noël, ce spectacle de Cirque familial regroupe unevingtaine d’artistes internationaux, primés dans les plus grands festivals de Cirque du monde.Des artistes inédits venus spécialement pour ce spectacle familial.Un spectacle pour petits… et grands !L’ambiance féérique du Grand Chapiteau fera retrouver ses yeux d’enfants à chacun.Pour patienter, avant le début du spectacle et pendant l’entracte, toute la famille pourra seretrouver autour de douceurs telles que barbe à papas, popcorn, crêpes, hot dogs et biend’autres…Au programme, deux heures de show haut en couleurs, d’audace, d’humour et de poésiepour le plus grand plaisir de toutes les générations !Chaque jour, à 14h00 puis à 17h00 (sauf 24/12, 31/12 et 7/01), du 23 décembre au 7 janvier(relâche les 25/12 et 01/01).Pour toute réservation PMR, nous contacter directement.Gratuit pour les enfants de moins de 3ans (placés sur les genoux des parents)Ouverture des portes 45mn avant le début du spectacle conseillé.Parking relai TCL la soie à proximité, ticket en vente à 2 € au bar du Cirque.

Tarif : 14.00 – 22.22 euros.

Début : 2023-12-30

CIRQUE IMAGINE 5 AVENUE DES CANUTS 69120 Vaulx En Velin 69