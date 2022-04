Cirque : Gustave, jongleur à 2 balles La Mothe-Saint-Héray, 13 mai 2022, La Mothe-Saint-Héray.

2022-05-13 18:30:00 – 2022-05-13 19:30:00

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Vendredi 13 mai de 18h30 à 19h30 sur le marché, place Clémenceau à La Mothe Saint Héray

À défaut de pouvoir répondre au «Pourquoi tu fais ça ?» quasi-philosophique, Gustave TILL se propose de répondre à cette autre question beaucoup plus flatteuse: «Comment tu fais ça ?». Il se lance donc dans un explicatif de la jonglerie mais diverge facilement vers ses autres passions : la poésie et les mathématiques entre autres. Gustave ne se contente pas de jongler avec deux balles puisqu’il a deux mains et que « l’essence de cet art est de manipuler plus d’objets que de mains ».

En cas de pluie, spectacle aux Halles aux mêmes horaires

+33 5 49 05 01 41

