Récital François Morel et Antoine Sahler Cirque Gruss, 11 mai 2023, Saint-Jean-de-Braye. Récital François Morel et Antoine Sahler Jeudi 11 mai, 19h30 Cirque Gruss 12€ François Morel, Gérard Mordillat et Antoine Sahler rendent justice à Yves-Marie Le Guilvinec, marin-poète perdu en mer et chantre oublié de La Cancalaise. Une conférence instructive et désopilante. Cirque Gruss 35 rue du Petit Bois – 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 21 93 23 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilclindoeil@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-clin-d-il/evenements/concert-francois-morel-antoine-sahler »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T19:30:00+02:00 – 2023-05-11T22:00:00+02:00

2023-05-11T19:30:00+02:00 – 2023-05-11T22:00:00+02:00 Morel spectacle ©David Desreumaux

