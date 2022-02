Cirque Gruss Esplanade du Champ de Mars Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Cirque Gruss Esplanade du Champ de Mars, 5 mars 2022, Lille. Cirque Gruss

du samedi 5 mars au dimanche 20 mars à Esplanade du Champ de Mars

Le spectacle Made in Arlette Gruss ne ressemble en rien aux spectacle que chacun à l’habitude de voir. Musiques, costumes, enchainements et chorégraphies, tout est réalisé spécialement pour un spectacle … Unique ! Le Dîner-spectacle : Cette année, Arlette Gruss lance son off re dîner-spectacle ! En famille, entres amis ou en amoureux, il est désormais possible de dîner dans un endroit de rêve.

Entrée payante – Passe sanitaire demandé

Rendez-vous du 5 au 20 mars au Champ de Mars pour le retour du Cirque Gruss ! Esplanade du Champ de Mars Champ de Mars – Lille Lille Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T23:00:00;2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T23:00:00;2022-03-07T10:30:00 2022-03-07T23:00:00;2022-03-08T10:30:00 2022-03-08T23:00:00;2022-03-09T10:30:00 2022-03-09T23:00:00;2022-03-10T10:30:00 2022-03-10T23:00:00;2022-03-11T10:30:00 2022-03-11T23:00:00;2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T23:00:00;2022-03-13T10:30:00 2022-03-13T23:00:00;2022-03-14T10:30:00 2022-03-14T23:00:00;2022-03-15T10:30:00 2022-03-15T23:00:00;2022-03-16T10:30:00 2022-03-16T23:00:00;2022-03-17T10:30:00 2022-03-17T23:00:00;2022-03-18T10:30:00 2022-03-18T23:00:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T23:00:00;2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T23:00:00

