Cirque : Gravity & Other Myths – A Simple Space Parc de la Villette – Espace Chapiteaux Paris, 12 décembre 2023, Paris.

Du mardi 12 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Plein tarif26€

Abonnés & Adhérents15€

Abonnés jeunes (- de 26 ans)10€

Enfant – de 12 ans10€

Tarifs réduits10-20€

Avec A Simple Space, la compagnie australienne Gravity & Other Myths touche à la quintessence de l’acrobatie. Un spectacle à couper le souffle, où le public est au plus près des artistes en mouvement.

Cet espace simple, imaginé par la troupe Gravity & Other Myths, c’est celui que créent sur scène deux colonnes de lumières blanches. Ni décors sophistiqués ni effets superflus, mais la sobriété d’un plateau nu, où sept acrobates repoussent les limites de la gravité, guidés par les rythmes d’un percussionniste. La performance en est d’autant plus spectaculaire, quand s’enchaînent des morceaux de bravoure mettant en jeu non seulement les capacités physiques des acrobates, mais aussi leur amitié, leur confiance, leur solidarité. Avec beaucoup d’humour et un impressionnant sens de la mise en scène, A Simple Space incarne à la fois la quintessence et le renouveau de l’acrobatie. Chaque souffle, chaque son, regard et mouvement tisse un lien vibrant et complice entre artistes et spectateurs et spectatrices. Créé il y a dix ans, A Simple Space a depuis fait le tour du monde, avec un succès jamais démenti.

Parc de la Villette – Espace Chapiteaux 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://lavillette.com/programmation/gravity-other-myths_e1748

©Andy Phillipson Cirque Gravity & Other Myths – A Simple Space