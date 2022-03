Cirque Franco Italien Lannion, 19 mars 2022, Lannion.

Cirque Franco Italien Lannion

2022-03-19 16:00:00 – 2022-03-20

Lannion Côtes d’Armor

Au programme :

Enzo au rola rola, les souplesses d’Yliana, Jordan aux sangles acrobatiques, la cavalerie de John Beautour, les clowns de la Beautour family, les exotiques (chameaux et dromadaires), les facéties d’Enzotti, les lamates du Franco Italien, Zéphyr le cheval Welsh, Tiffanie au cercle aérien, Shaïna l’antipodiste, les William bill et leurs lassos, etc…..

et un numéro unique en France et sans doute en Europe : le numéro de l’échelle présenté par les frères Mac Queen et Jordan Beautour. Cet exercice, d’une rare intensité dramatique allie force, adresse et concentration pour défier les lois de l’équilibre au ciel du chapiteau. Un numéro à voir absolument dans un spectacle familial à ne pas manquer, sous aucun prétexte…..

Billetterie ouverte à l’entrée du cirque 1/2 heure avant chaque spectacle, attention pas de carte bancaire.

+33 6 60 93 44 54

