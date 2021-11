Cirque Franco Italien à Vire Normandie Vire Normandie, 20 novembre 2021, Vire Normandie.

14:30:00

Vire Normandie Calvados

Le Cirque Franco Italien joue les prolongations et sera à nouveau en représentation à Vire pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Enzo au rola rola,les souplesses d’Yliana,Jordan aux sangles acrobatiques, la cavalerie de John Beautour, les clowns de la Beautour family, les exotiques (chameaux et dromadaires)

les facéties d’Enzotti, les lamates du Franco Italien, Mac queen au lasso, Zéphyr le cheval Welsh, Tiffanie au cercle aérien, Shaïna l’antipodiste, les William bill, etc…. Billetterie ouverte à l’entrée du cirque 1/2 heure avant chaque spectacle, attention pas de carte bancaire. Pass Sanitaire demandé.

+33 6 86 89 62 21

