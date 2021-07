Guilvinec Guilvinec Finistère, Guilvinec Cirque Français Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Cirque Français 2021-07-11 – 2021-07-11 Parking de l'arrière-port Avenue de la République

Retrouvez un florilège de numéros époustouflants avec des artistes incroyables : Jongleurs, Acrobates, Trapézistes, Magiciens et Clowns bien sûr. Que du cirque. Un rendez vous à ne pas manquer sur la piste aux étoiles… Horaires confirmés sur panneaux d'affichage dans la ville +33 6 07 49 61 20

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilvinec Étiquettes évènement : Autres Lieu Guilvinec Adresse Parking de l'arrière-port Avenue de la République Ville Guilvinec lieuville 47.79843#-4.27562