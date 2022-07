Cirque Français

Un spectacle empreint de nouveautés, qui vous fera rêver, tout en légèreté, sur une piste surélevée. Duo de trapézistes, équilibriste sur cannes, magiciens transformistes, acrobate sur rouleaux, danseur aérien, clown blanc et clown Auguste vous offriront des numéros époustouflants à travers des tableaux éblouissants, habilement mis en valeur par une musique harmonieuse et un éclairage incomparable. Bien plus que du cirque, envolons-nous pour 1h30 de pur enchantement. Jeudi 21 juillet 2022 – 18h – Terrain du Marais

