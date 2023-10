Cirque : FIQ ! (Réveille-toi !) par le Groupe Acrobatique de Tanger / M. Diaz Verbèke Parc de la Villette – Espace Chapiteaux Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 08 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Plein tarif26€ Abonnés & Adhérents15€ Abonnés jeunes (- de 26 ans)10€ Enfants – de 12 ans10€ Tarifs réduits10-20€

La jeune garde du Groupe Acrobatique de Tanger laisse libre cours à son énergie, sa souplesse et son humour, pour une étourdissante collection de numéros à la croisée des disciplines. Un réveil haut en couleur.

Soit quinze artistes choisis lors d’une grande audition qui a eu lieu au Maroc à l’automne 2018. Leurs spécialités ? Acrobatie au sol traditionnelle et moderne, danse, break, taekwondo ou foot freestyle. Un mélange de styles, de personnalités et de techniques, qui donne au collectif une vitalité unique. Pour la mettre en scène, Maroussia Diaz Verbèke a imaginé une lumineuse collection de numéros acrobatiques, avec la fantaisie pour seule règle. On y croise des cagettes en plastique rouge, une moto, un ballon de foot et mille astuces magiques. Pour la mettre en son, DJ DINO est sur scène et le rap n’est pas loin. Pour la colorer, l’univers visuel du photographe Hassan Hajjaj inspire les vêtements et entoure les acrobates. FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) est porté par une joie qui s’immisce dans chaque idée, sketch ou citation. En puisant dans la tradition de l’acrobatie marocaine et l’énergie de la jeunesse, le spectacle crée une alchimie moderne. Le regard à la fois tendre, profond et ludique de quinze jeunes sur leur Maroc d’aujourd’hui.

En audiodescription le 26 novembre à 16h

Visite tactile prévue à 13h30

Parc de la Villette – Espace Chapiteaux 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://lavillette.com/programmation/groupe-acrobatique-de-tanger-m-diaz-verbeke_e1724

