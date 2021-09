Cirque : FilObal à Izier Izier, 10 septembre 2021, Izier.

Cirque : FilObal à Izier 2021-09-10 – 2021-09-10

Izier Côte-d’Or Izier

EUR 0 0 Représentation au programme de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Si vous vous êtes déjà demandé comment étaient fabriquées les pelotes de ficelle, vous êtes au bon endroit ! Encore que ! Plongés dans l’univers des années 1900, chaque matin, dans cette usine « des temps modernes », Marcello, Luno et Pila déroulent, filent, tissent et contrôlent… Mais le jour où ils décident d’ouvrir leur porte au public, tout dérape. S’enchaînent alors d’acrobatiques réparations jusqu’à ce que l’inespéré se produise… Un spectacle de cirque, théâtre et musique entre Chaplin et Keaton, plein de surprises, où la jonglerie et l’équilibre côtoient la poésie et la performance. La compagnie K-Bestan est originaire de la Nièvre. Elle propose des spectacles mêlant cirque et musique pour rassembler petits et grands.

À partir de 5 ans

1h

+33 3 80 31 24 47

dernière mise à jour : 2021-08-30 par