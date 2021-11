Elbeuf Fabrique des savoirs Elbeuf, Seine-Maritime Cirque et Saltimbanques Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Cirque et Saltimbanques Fabrique des savoirs, 10 décembre 2021, Elbeuf.

du vendredi 10 décembre au samedi 16 avril 2022 à Fabrique des savoirs

Le 14 juin 1905, le Buffalo Bill’s Wild West débarque à Elbeuf. C’est un événement sans précédent pour les habitants qui voient s’installer sur le champ de foire des cowboys, des Indiens, des bisons et des centaines de chevaux menés par le célèbre Buffalo Bill. Grâce à une collection unique d’affiches, de documents et d’objets, cette exposition vous fait revivre l’aventure exceptionnelle du Wild West et de Buffalo Bill. William Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill, grandit dans les plaines de l’Ouest au coeur des conflits qui opposent l’armée américaine et les populations amérindiennes. Conscient de l’attrait du public pour l’Ouest sauvage, il décide de regrouper une troupe d’Indiens et de cowboys pour monter un spectacle qui se produit dès 1884 dans plusieurs villes des États-Unis. Le 27 avril 1889, le Persian Monarch quitte New York pour rejoindre le port du Havre avec à son bord toute la troupe du Wild West… À chaque représentation, les spectateurs qui profitent d’un show hors norme reconstituant les grandes heures de la conquête de l’Ouest. L’attaque de la diligence par les Indiens, les numéros de tirs à la carabine, de dressage de chevaux par les cowboys et cowgirls, les numéros de lassos, de chasse aux bisons sont mis en scène de façon totalement inédite pour l’époque. Bufallo Bill – Un saltimbanque venu de l’Ouest Fabrique des savoirs Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

