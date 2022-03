Cirque et jazz aux écuries Les Lèves-et-Thoumeyragues Les Lèves-et-Thoumeyragues Catégories d’évènement: Gironde

Cirque et jazz aux écuries Les Lèves-et-Thoumeyragues, 15 avril 2022, Les Lèves-et-Thoumeyragues. Cirque et jazz aux écuries Poney-club de Sainte-Foy-la-Grande 5 Lieu-dit Les Gailhards Les Lèves-et-Thoumeyragues

2022-04-15 – 2022-04-15 Poney-club de Sainte-Foy-la-Grande 5 Lieu-dit Les Gailhards

Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde Les Lèves-et-Thoumeyragues 10e édition de Criques et Jazz aux écuries, 40 ans du poney-club

Marionnette, contes, théâtre équestre, expos, concerts, loto et théâtre au programme.

Le samedi, procession “Pardons” au marché

Repas maison et buvette sur place. Poney club Sainte-Foy

Poney-club de Sainte-Foy-la-Grande 5 Lieu-dit Les Gailhards Les Lèves-et-Thoumeyragues

