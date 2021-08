Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Cirque et humour « Les Moldaves » Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Cirque et humour « Les Moldaves » 2021-08-11 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-11 rue Bergeron-Vébret Cour de l'école Louise-Michel

Yzeure Allier

Yzeure Allier Fraîchement débarqués de Moldavie équatoriale, Drago et Piota, acrobates de haut niveau, forts, froids, et insensibles à la douleur, proposent un spectacle truffé de gags et de clowneries sur fond de musiques slaves… Hilarant et décalé! dernière mise à jour : 2021-08-05 par

