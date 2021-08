Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Cirque et humour « La Beauté du geste » Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Cirque et humour « La Beauté du geste » Yzeure, 18 août 2021, Yzeure. Cirque et humour « La Beauté du geste » 2021-08-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-18 rue Bergeron-Vébret Cour de l’école Louise-Michel.

Yzeure Allier Yzeure Solo d’échelle acrobatique et manipulation de tapettes à souris ! Ici l’absurde est roi et l’équilibre fragile… le tout sur fond de variété italienne. Un régal ! http://www.ville-yzeure.com/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région

