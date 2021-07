Cirque et écriture chorégraphique. Camping de la Base Nautique de Caix, 15 août 2021-15 août 2021, Luzech.

du dimanche 15 août au vendredi 20 août à Camping de la Base Nautique de Caix

**Thématique principale** : Artistique et culturel **Public visé :** 12/17 ans **Capacité d’accueil :** 12 adolescents **Lieu du séjour :** Luzech – hébergement et restauration à la Base nautique de Caïx. **Lieux de pratique cirque :** Sous le nouveau Chapiteau de l’association, (installé au bord du lac de Caillac sur la période) + salle du Lac de La Vergne à Caillac. **Conditions d’hébergement** : En camping, sous tente individuelle (à fournir avec le matelas et un sac de couchage) à la base nautique de Caïx. **Dates du séjour :** du 15 août 2021 au 20 août 2021. (5 jours) Encadrement : **Equipe animation**: Directeur du séjour : Jérôme Cordoba (Diplôme d’Etat Moniteur-éducateur, Bafa, PSC1, initiateur cirque) Martin Hérault : Bpjeps Cirque initiateur aux arts du cirque et animateur (bafa) vie quotidienne. Sébastien Hallier, animateur Cirque et responsable technique (Bafa) **Equipe artistique** : Anna Legrand et Élodie Laaziz, artistes de cirque, chant, danse et acrodanse. Duo de meufs porté par le parti collectif. **Objectif du séjour :** C’est dans ce beau département qu’est le Lot que nous proposons à 12 jeunes de découvrir les arts du cirque et de la scène et ainsi apprendre à créer, à faire naître du vide, une œuvre collective. A travers cette mission, la rencontre, l’échange et l’expérimentation deviennent des axes centraux nécessitant la concertation et la prise de décision collective. « Être acteur sur scène et dans la société” est une expression résumant notre volonté pédagogique. Un rôle pour chacun ! Des temps de régulation seront mis en place pour permettre aux jeunes d’organiser leurs journées de vacances avec l’objectif final de se produire lors de la dernière soirée devant leurs familles. “Apprendre et transmettre” à partir du domaine artistique pour donner envie de faire partager ses connaissances dans l’objectif de développer le Faire Ensemble. C’est aussi en partageant un lieu avec d’autres vacanciers que le Vivre Ensemble prendra sens. L’ouverture vers les autres est également un des objectifs de ce séjour. Nos activités prendront une ascension en termes d’expositions et de rencontres en allant de l’intimiste (au sein du groupe) vers le grand public (restitution de la création réalisée lors du séjour). La finalité de ce séjour est de partager une soirée avec leurs familles en leur présentant le travail effectué lors des séances de création et le milieu dans lequel ils ont évolué lors de ces 5 jours de colonie. En effet, lors de cette soirée les jeunes pourront se produire sur scène aux côtés de l’équipe artistique qui les accompagnera lors de ce séjour. Les jeunes pourront alors profiter d’une répétition générale, d’un filage et de vivre la soirée en participant à son organisation, son fonctionnement et à son déroulement. « Ecrire » pour réfléchir ou raconter, mettre des mots pour construire sa pensée, renforcer la mémorisation et facilité l’expression. L’écrit est fort présent dans le processus de création, soit pour faire émerger des idées ou pour les mettre en forme. Passer par le corps et le retranscrire par écrit et vice-versa seront des moyens pour les jeunes artistes de trouver son écriture.

525€ +10€ d’adhésion

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping de la Base Nautique de Caix Caïx 46140 Luzech Lot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T23:30:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T19:00:00