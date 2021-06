Bréhal centre les oyats Bréhal, Manche Cirque et compagnie ! centre les oyats Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Le séjour se déroulera sur le centre des Oyats à St Martin de Bréhal du 23 au 27 août 2021. 15 enfants âgés de 10 à 12 ans participeront à ce séjour. Une équipe de 3 animateurs/rices les accompagnera. Situé dans un environnement calme à 600 mètres de la plage le centre des Oyats est un lieu idéal pour se sentir en vacances !

tarifs modulés suivant le Quotient CAF des familles (de 10€ à 50€)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. centre les oyats 50290 BREHAL Bréhal Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T08:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T18:00:00

