Vendée

Festival Vers Les Arts – St Hilaire, le mardi 3 août à 17:00

Entre légèreté et jeu de gravité, ils et elles mêlent l'acrobatie au mouvement, en créant un ballet en trois dimensions, autour de trois mâts. Entre nous… C'est donner à voir les folies de chacun et chacune, fêter le plaisir d'être ensemble et se laisser porter par les émotions et la virtuosité.

Festival Vers Les Arts – St Hilaire
Cour de Baisse, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Le Pissot
Vendée

2021-08-03T17:00:00 2021-08-03T17:50:00

