Cirque en Scène – Stage spé clown adulte Niort, 12 mars 2022, Niort.

Cirque en Scène – Stage spé clown adulte Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray Niort

2022-03-12 – 2022-03-12 Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray

Niort Deux-Sèvres

Camille Moukli-Perez et Adèle Michel de la compagnie « Quand les moules auront des dents » encadreront ce stage clown :

« Sautez dans le vide !

Dans ce stage nous explorerons les petits riens qui donnent du jeu au clown. Improvisons ! Il est jubilatoire de trouver les fils invisibles des petits riens, de s’y accrocher et d’en faire naître une situation clownesque.

Prenons des risques ensemble ! C’est le grand vide dans lequel le clown se lance qui l’amène à ressentir de grandes émotions avec tant de liberté. Alors jetons-nous dans le vide avec joie et sans crainte car finalement il ne s’agit que de jouer ! »

Public concerné :

Adultes débutant-e-s ou non, avec une petite expérience du plateau. Et surtout avec l’envie de découvrir, de jouer et d’explorer.

Source : www.cirque-scene.fr

Sur réservation.

+33 5 49 35 56 71

Cirque en scène

Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray Niort

