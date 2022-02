Cirque en Scène – Stage cirque danse Niort, 25 avril 2022, Niort.

Cirque en Scène – Stage cirque danse Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray Niort

2022-04-25 10:00:00 – 2022-04-29 16:00:00 Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray

Niort Deux-Sèvres

Encadré par : Camille BRENIER (formatrice cirque – professeur danse, Cirque en Scène) et Adrien HILD (formateur cirque, Cirque en Scène).

« Découverte de l’univers chorégraphique et de ses fondamentaux, lors de temps de recherche, d’improvisation et de composition. Découverte de l’univers circassien et ses techniques, lors d’ateliers et de temps de recherche personnel ou collectif.

Etre capable de mémoriser un enchaînement chorégraphique.

Développer une cohésion de groupe dans les temps de travail, mais également dans les temps libres. Respect, confiance, écoute, bienveillance, entraide. Création collective en fusion avec les techniques de cirque en vue d’une représentation publique. »

Source : www.cirque-scene.fr

Sur réservation.

+33 5 49 35 56 71

Cirque en scène

Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray Niort

