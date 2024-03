Cirque en scène-Croq’Vacances Ethic Etape Beaumont Saint-Cyr, dimanche 28 juillet 2024.

Cirque en scène-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet – 3 août Ethic Etape 559€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T08:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T18:58:00+02:00

Nous te convions à une expérience inoubliable dans le village de Beaumont-St-Cyr, près de Poitiers.

Notre programme exclusif « Cirque en Scène » promet des moments de divertissement, de découverte et de créativité ! Tu vas adorer cette belle immersion dans l’univers captivant du cirque, du Futuroscope et de l’amusement orchestré par notre équipe d’animation.

Trois séances d’ateliers cirque, animées par des professionnels passionnés, t’attendent sous le chapiteau. Jonglage, acrobaties, équilibre sur fil, et bien plus encore : laisse libre cours à ta créativité et découvre les secrets des artistes circassiens. Ces ateliers, adaptés à tous les niveaux, offriront une expérience enrichissante et ludique, où chaque participant pourra exprimer son talent caché.

Prépare-toi à une journée extraordinaire au Futuroscope, l’un des parcs à thème les plus innovants d’Europe. Tu exploreras des mondes virtuels, plongeras dans des aventures en 4D, et vivras des expériences sensorielles uniques. Du rire aux frissons, le Futuroscope offre une palette complète d’émotions pour tous les goûts. Une journée qui restera gravée dans les mémoires !

Nous t’offrons aussi l’occasion de t’initier au golf au cours de ton séjour ! Tu découvriras le geste du swing lors d’une séance encadrée par un Moniteur Breveté d’État.

L’équipe d’animation a préparé une série de jeux et de veillées pour renforcer les liens entre les participants. Qu’il s’agisse de jeux d’équipe stimulants ou de veillées chaleureuses, ces moments de complicité créeront des souvenirs impérissables. Alors, rejoins-nous pour une semaine de rires, de défis et de découvertes. « Cirque en Scène » promet d’être un séjour où l’émerveillement et la créativité sont les maîtres mots.

Ethic Etape 24 rue de la bourdillière 86130 Beaumont Saint-Cyr 86130 Saint-Cyr Vienne Nouvelle-Aquitaine

cirque accrobaties

Croq’ Vacances