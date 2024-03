Cirque en partenariat avec le TMS « Un soir chez Boris » par la Cie D’un ours Parc du Château de Girard Mèze, mardi 2 avril 2024.

Cirque en partenariat avec le TMS « Un soir chez Boris » par la Cie D’un ours Passer un soir chez Boris, c’est partager un moment singulier dans la tête d’un funambule hirsute, plus poète que son accoutrement de trappeur ne le laisse présager. 2 et 3 avril Parc du Château de Girard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-02T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T20:30:00+02:00 – 2024-04-03T21:30:00+02:00

Boris, dans sa yourte, nous entraîne dans ses divagations fantasques, l’imagination en bandoulière, les acrobaties sans filet.

Entre Buster Keaton et André Bézu, les références éclectiques ne manquent pas pour ce moment de partage chez l’ami Boris.

Parc du Château de Girard Pl. des Micocouliers, Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « location@tmsete.com »}]