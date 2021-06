Saint-Junien Mégisserie Haute-Vienne, Saint-Junien Cirque en Guinguette à partir du 30 juin Mégisserie Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Cirque en Guinguette à partir du 30 juin Mégisserie, 30 juin 2021-30 juin 2021, Saint-Junien. Cirque en Guinguette à partir du 30 juin

du mercredi 30 juin au mercredi 1 septembre à Mégisserie

**Cirque en Guinguette c’est des spectacles de cirque, des animations, un marché d’artisans, des food truck… dans une ambiance conviviale!** C’est des artistes, des spectacles, l’envie de se retrouver. ! Il ne manque plus que vous ! **Tous les mercredis de l’été :** **18h** : **Atelier Cirque** pour enfants (gratuit) / **Marché d’artisans** **20h:** **Spectacle de cirque** (au chapeau) Buvette et food truck différent tous les mercredis pour vous rassasier ! _Merci à la Mégisserie pour son soutien._

Spectacle au chapeau

Venez chaque mercredi de l’été prendre une bonne dose de Cirque ! Mégisserie 14 avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T18:00:00 2021-06-30T23:00:00;2021-07-07T18:00:00 2021-07-07T23:00:00;2021-07-14T15:00:00 2021-07-14T23:00:00;2021-07-21T18:00:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-28T18:00:00 2021-07-28T23:00:00;2021-08-04T18:00:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-11T18:00:00 2021-08-11T23:00:00;2021-08-18T18:00:00 2021-08-18T23:00:00;2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T23:00:00;2021-09-01T18:00:00 2021-09-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Mégisserie Adresse 14 avenue Léontine Vignerie Ville Saint-Junien lieuville Mégisserie Saint-Junien