Port-la-Nouvelle Aude Port-la-Nouvelle 90 90 EUR Par la Cie Daraomaï Corps de Bois – Création 2017 « Lui, chute et rechute. Son corps illogique et fragmenté tente de retrouver l’équilibre perdu. Elle, compte, classifie. Elle tourne et retourne ses certitudes sur son mât giratoire. Un mouvement sans fin jusqu’à tomber dans un trou Ces corps fragiles, qui s’affairent à domestiquer leurs anomalies, nous transportent dans un univers décalé et burlesque où même l’acrobatie est absurde. Une expérience dont ils ne reviendront jamais complètement. Corps de Bois parle d’une prouesse, celle de la ténacité dont font preuve ceux qui tombent pour se relever, celle d’assumer un corps qui défie la norme. » Présentation de la compagnie : Depuis sa fondation en 2009, la compagnie Daraomaï se pose en premier lieu la question du renouvellement des formes et du désir d’aller vers un cirque hybride, au croisement des disciplines. Un pied à Carcassonne, où elle est basée, et l’autre dans la Catalogne natale de ses fondateurs, Daraomaï la Franco-Catalane tourne naturellement son premier spectacle “1, 2, 3 Pomme” (2009) des deux côtés des Pyrénées. garriguedanserivage.araynaud@hotmail.fr +33 4 68 45 19 09 http://www.theatre-en-garrigue.com/index.php dernière mise à jour : 2021-07-22 par

