du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à Chapiteau de l’ENCC

Camarades de la 6ème promotion de l’option arts du cirque au baccalauréat, tous deux sont devenu·e·s artistes de cirque professionnel·le·s. Elle est équilibriste, il est jongleur. Après son cursus au Collège d’Etat de Kiev, il enchaîne les tournées internationales avant de rejoindre en 2011 le Collectif Petit Travers en France. Après le bac, elle peaufine sa formation toujours à l’ENCC. Elle promène ses numéros partout dans le monde et travaille en particulier dans des cabarets notamment en Allemagne. Et c’est bien dans l’univers du cabaret que Marie-Marguerite (Margo sur scène) et Rémi Darbois nous invitent aujourd’hui. Vous l’aurez compris : « Mag et Rem » nous reviennent en couple pour assurer la coordination artistique de notre traditionnel Cirque en décembre avec quatre autres ancien·ne·s élèves. Marie-Marguerite DARBOIS / Equilibre et coordination artistique —> Promo 6 Rémi DARBOIS / jonglerie et coordination artistique —> Promo 6 Angèle GUILBAUD / hula hoop —> Promo 7 Leïla MAILLARD /corde lisse —> Promo 15 Vincent MAGGIONI / mât chinois —> Promo 8 Anthony WEISS / trapèze ballant ou sangles —> Promo 6 A noter : la représentation du vendredi soir s’ouvrira sur une présentation des élèves de l’Ecole Nationale de Cirque Organisé dans le cadre du Festival Les Insouciants en partenariat avec les 3T-scène conventionnée de Châtellerault du 2 au 5 décembre 2021. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

de 5 à 12 euros (billetterie aux 3 Théâtres de Châtellerault)

Pour fêter l’anniversaire de l’ENCC, d’anciens élèves devenu.e.s professionnel.le.s reviennent travailler ensemble quelques jours et font une proposition artistique unique, éphémère et délicieuse.

Chapiteau de l’ENCC 31 rue Louis Braille Châtellerault Châtellerault Vienne



2021-12-03T21:00:00 2021-12-03T22:15:00;2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T20:15:00;2021-12-05T17:00:00 2021-12-05T18:15:00