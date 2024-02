CIRQUE ELOIZE CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Du 9 au 11 avril 2024 à La Cité des Congrès de Nantes, partez à la découverte du cirque contemporain lors du spectacle événement : ENTRE CIEL et MERPour son 30ème anniversaire, Cirque Éloize vous emmène sur les Îles-de-la-Madeleine, au milieu du Golfe du Saint-Laurent, quelque part entre ciel et mer. Cet archipel regorge d’histoires extraordinaires et de personnages hauts en couleurs autour desquels se succèdent performances au mât chinois et à la roue Cyr, à la corde lisse et au tissu aérien, numéros de jonglage et de cerceau… ENTRE CIEL et MER, c’est le mariage parfait entre le conte, le cirque et la musique. Ce spectacle vous invite à une immersion complète dans les contes et légendes insulaires, entendus sur les îles de génération en génération. Guidé par le conteur Cédric Landry, épaulé par le groupe Suroït et sa musique traditionnelle, ainsi que de six magnifiques acrobates du Cirque Éloize, il s’inspire de la ligne d’horizon, séparant le ciel et la mer, pour nous faire naviguer entre réel et imaginaire.Avec poésie et simplicité, l’histoire porte une réflexion sur notre identité, notre humanité, nos origines et sur les choix qui s’offrent à nous.Un spectacle hautement poétique à découvrir en famille.

Tarif : 27.20 – 39.50 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44