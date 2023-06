Dansons les flonflons! Cirque électrique Paris, 14 juillet 2023, Paris.

Dansons les flonflons! Vendredi 14 juillet, 15h00 Cirque électrique Entrée libre

Une journée de fête populaire célébrant la pratique amateur musicale, dansée et circassienne et se clôturant par un banquet suivi d’un grand bal. Festif, populaire et multiple, ce programme d’actions artistiques et culturelles ouvert à tous, seul ou en famille, permettra aux habitants du 20ème arrondissement et des communes limitrophes (Les Lilas, Romainville, Bagnolet, Montreuil, le Pré St-Gervais) de découvrir et s’initier à la danse, à la musique et au cirque, mais aussi, à travers la pratique artistique et la rencontre, de se retrouver et d’habiter singulièrement au cœur de leur quartier.

Cirque électrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris Paris 75020 Quartier Saint-Fargeau Île-de-France 0954544724 https://cirque-electrique.com/ https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris En 12 années d’installation porte des Lilas, grâce à la confiance et aux soutiens de la Ville de Paris et de la mairie du 20ème arrondissement, le Cirque Electrique s’est attelé à faire de ce lieu un vivier de culture, un terrain d’expérimentations et de rencontres.

Il est devenu un acteur culturel incontournable du 20ème arrondissement et plus largement de la Ville de Paris, grâce au succès populaire de son école de cirque comme de ses manifestations, comprenant la programmation de près de 2000 événements en tout genre (spectacles de cirque mais aussi de théâtre, arts de la rue, performances, expositions, cinéma, débats, concerts et festivals pluridisciplinaires) et plus de 10 000 heures d’ateliers cirque.

Au-delà de son activité propre de production et de diffusion de spectacles, l’équipe du Cirque Électrique, forte de multiples savoir-faire, dans la tradition du cirque, s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de projets in situ ou hors les murs, d’accueil et de partage d’outils (accueils en résidence, coréalisations d’événements artistiques et mises à disposition d’espaces et de matériel) avec d’autres artistes et créateurs dans des domaines et esthétiques variés.

De diverses manières, il s’inscrit ainsi dans une dynamique d’entraide, solidaire et structurante en faveur de la création et du développement culturel du territoire parisien et sa périphérie, et plus largement francilien.

Il constitue un équipement structurant et professionnel pour les arts du cirque reconnu par de nombreuses équipes artistiques nationales et internationales mai aussi un espace d’expression, de transmission, de liberté, de diversité, de convivialité et de rencontres indispensable à la vitalité des arts et de la culture sans distinction de disciplines et de genres, et nécessaire au rayonnement du quartier.

Au fil des années, l’équipe du Cirque Electrique a su pérenniser l’ensemble de ses activités du fait de ses compétences, ses soutiens et sa programmation artistique tout en se distinguant par une offre culturelle riche et diversifiée qui reflète une envie de culture, de transmission, d’humanité, de collectif et de risque qui s’adresse à un large public, en constante évolution.

Le Cirque Electrique entend poursuivre ces prochaines années la diffusion d’une offre culturelle, citoyenne, ambitieuse et qualitative capable de s’adapter et de participer au rayonnement du 20ème arrondissement et de la Ville de Paris, et permettant également le développement de l’accès et de la participation du plus grand nombre à la vie culturelle. Métro : Ligne 11 – Arrêt : Porte des Lilas Tramway : T3b – Arrêt : Porte des Lilas Vélib’ : 20019 – MAQUIS DU VERCORS – PORTE DES LILAS (6m) / 20029 – PORTE DES LILAS (15m) / 32601 – PARIS (LES LILAS) (23m) / 19037 – PORTE DES LILAS (34m) / 20110 – PORTE DES LILAS (34m)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T15:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

