Prix libre, réservation conseillée.

LE CIRQUE ELECTRIQUE ACCUEILLE LA CIE SALVAJE

ROSE

Conte revisité à la sauce ABSURDO-EROTICO-TRASH-INSURGO

ROSE

Conte revisité à la sauce ABSURDO-EROTICO-TRASH-INSURGO

Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs et spectatrices. Déconseillé aux enfants.

Le conte des Trois petits cochons est une histoire qui fut réécrite de nombreuses fois, il en existe autant que de pièces de viandes dans un cochon. Lors de cette soirée chatoyante, Rose, notre conteur s’appuiera sur une réadaptation contemporaine écrite par Emiliax Labrux en 2009 lorsque les humain.e.s furent touché.e.s, eusse.x aussi par l’épidémie de la grippe porcine. Cette réécriture renverse le moral de l’histoire et amène les petites couchounes à s’insurger contre la stigmatisation de XXX qui les oppresse avec ses alliances plus que diaboliques.

DU 10 AU 12 FÉVRIER

Vendredi et samedi à 20h et dimanche à 17h

