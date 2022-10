Départ imminent pour le cabaret décadent ! Cirque Electrique, 7 octobre 2022, Paris.

Départ imminent pour le cabaret décadent ! Vendredi 7 octobre, 21h00 Cirque Electrique

Plein 20€ réduit 15€ Avec repas plein 45€ réduit 40€

Numéros d’acrobaties aériennes, contorsion, fakirisme, hula hoop, pole dance, jonglerie, danse sur fil, suspension par les cheveux et musique live seront au rendez-vous.

Cirque Electrique place du maquis du vercors 75020 paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France

du 7 au 29 oct 2022 | du mercredi au samedi à 21h

Tout est bouleversé : ZORA VON DER BLAST se teste avec un clou dans le nez, explosion ; le cirque s’envole à coup de moteur ; LALLA CORDA à la coupole, Ravage ; Invité de marque ravageuse ; MR POUDRE absent comme une banque voyageuse ; CORRINE à la plage, CORRINE à la page, sous les pavés, Ravage ; MADAME SAM rave son piano en noir ; on abat les cartes, le roi n’est plus élu, détruire ces vielles conventions, échec et mat ; A LA TIENNE Boom Boom ! Pouvoir aux schlags ! Système finissant dans la joie KIKI OUAF OUAF Cabaret Electrique ; sur la pistefeu SEE YOU crump le plancher, Ravage ; à gauche “la vraie” JB’s descend les escaliers à la Can c’est CHANMÉ LE PETIT BOUQUET ; Roquer TAPMAN Cas Ravage ; Bon appétit ! Il y a du céleri rage.



